В Каталонии арестован бывший президент "Барселоны"

Утром 1 марта в Каталонии был арестован бывший президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу. Экс-главу футбольного клуба обвиняют в коррупции, сообщает Cadenaser.

Следствие считает, что Бартомеу проводил сделки от имени клуба для получения собственной прибыли. Другие подробности будут сообщены позже.

Бартомеу в октябре 2020 года покинул пост президента "Барселоны". С руководителем связан скандал вокруг Лионеля Месси, которого клуб не отпустил летом.

Также сегодня были проведены обыски в офисе "Барселоны".