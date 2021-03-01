В Каталонии арестован бывший президент "Барселоны"

Утром 1 марта в Каталонии был арестован бывший президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу. Экс-главу футбольного клуба обвиняют в коррупции, сообщает Cadenaser.
Следствие считает, что Бартомеу проводил сделки от имени клуба для получения собственной прибыли. Другие подробности будут сообщены позже.
Бартомеу в октябре 2020 года покинул пост президента "Барселоны". С руководителем связан скандал вокруг Лионеля Месси, которого клуб не отпустил летом.
Также сегодня были проведены обыски в офисе "Барселоны".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.