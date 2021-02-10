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Российские биатлонисты объяснили провал в смешанной эстафете ЧМ

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Светалана Миронова, а также главный тренер Валерий Польховский прокомментировали неудачный результат в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке. Команда RBU заняла девятое место в стартовой гонке турнира.

Российские биатлонисты объяснили провал в смешанной эстафете ЧМ

Латыпову помешала погода

Эдуард Латыпов, который бежал на втором этапе, указал на то, что команда готовилась к турниру при другой погоде.

"На тренировках погода была другая. Сегодня мокрый снег, влажность высокая, местами трасса "под лед". Было дышать тяжело", — заявил Латыпов в интервью "Матч ТВ".

Миронова извинилась за провал

Светлана Миронова, которая заработала два штрафных круга, заявила, что не ожидала столь сложной гонки. Биатлонистка извинилась за свой этап перед командой и болельщиками.

"Не ожидала, что будет так тяжело. Хочу извиниться перед командой и болельщиками. На "стойке" я сделала пять выстрелов, винтовка не позволяла сделать смещение, и я не смогла закрыть мишени дополнительными патронами", — объяснила неудачную стрельбу Миронова.

Польховский не посыпает голову пеплом

Валерий Польховский заявил, что ожидает лучших результатов на чемпионате мира в следующих гонках. Главный тренер поддержал Миронову.

"С первого этапа как-то все не пошло. Сделаем аналитику, не собираемся посыпать голову пеплом. Ребята работали, дистанция была тяжелая… В первую очередь поддержим Светлану. Чемпионат мира только начался. Разберемся в ситуации и подготовимся к гонке", — сказал наставник команды.

Автор: Артём Пермяков
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