Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке. Команда, несмотря на 11 дополнительных патронов на рубежах, финишировала с большим запасом от соперников.
Первыми чемпионами турнира в Поклюке стали Струла Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф и Марте Олсбу Ройселанн.
Второй неожиданно финишировала команда Австрии во главе с Лизой Терезой Хаузер. Бронзу завоевала команда Швеции - в финишном створе Ханна Эберг опередила украинку Елену Пидгрушную.
Сборная России под названием RBU (Russian Biathlon Union) провалила гонку. Александр Логинов проиграл лидеру первого этапа полминуты, использовав три дополнительных патрона. Эдуард Латыпов с таким же результатом на стрельбе прибавил ещё полминуты к отставанию россиян.
Светлана Миронова удачно начала свой этап, закрыв чисто все мишени при стрельбе лёжа. Но на "стойке" провалилась и не смогла из восьми выстрелов закрыть две мишени. Борьба за медали была окончена - Ульяне Кайшевой оставалось спокойно пройти четвёртый этап.
В итоге сборная России финишировала девятой. Кроме призёров, команда RBU пропустила вперёд Украину, Францию, Италию, Германию и Канаду. Отставание россиян составило 2 минуты 11,4 секунды.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.