Команда RBU стала девятой в смешанной эстафете ЧМ по биатлону

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке. Команда, несмотря на 11 дополнительных патронов на рубежах, финишировала с большим запасом от соперников.

Первыми чемпионами турнира в Поклюке стали Струла Легрейд, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф и Марте Олсбу Ройселанн.

Второй неожиданно финишировала команда Австрии во главе с Лизой Терезой Хаузер. Бронзу завоевала команда Швеции - в финишном створе Ханна Эберг опередила украинку Елену Пидгрушную.

Призёры смешанной эстафеты ЧМ по биатлону

Норвегия: Легрейд, Йоханнес Бё, Экхофф, Ройселанн - 1.20:19,3 (0+11). Австрия: Комац, Эдер, Здуц, Хаузер - +27,0 (0+2). Швеция: Самуэльссон, Понсиулома, Перссон, Ханна Эберг - +30,6 (0+8).

Сборная России под названием RBU (Russian Biathlon Union) провалила гонку. Александр Логинов проиграл лидеру первого этапа полминуты, использовав три дополнительных патрона. Эдуард Латыпов с таким же результатом на стрельбе прибавил ещё полминуты к отставанию россиян.

Светлана Миронова удачно начала свой этап, закрыв чисто все мишени при стрельбе лёжа. Но на "стойке" провалилась и не смогла из восьми выстрелов закрыть две мишени. Борьба за медали была окончена - Ульяне Кайшевой оставалось спокойно пройти четвёртый этап.

В итоге сборная России финишировала девятой. Кроме призёров, команда RBU пропустила вперёд Украину, Францию, Италию, Германию и Канаду. Отставание россиян составило 2 минуты 11,4 секунды.