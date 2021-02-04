"Тамбов" доиграет сезон: клуб получит 51 млн от РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал об итогах встречи со спортивным директором "Тамбова" Павлом Худяковым. Клуб, который находится на грани исчезновения, получит от лиги помощь.

По словам Прядкина, "Тамбову" будет перечислена сумма, которую клуб должен был получить в конце сезона.

"Порядка 51 млн рублей клуб получит сейчас", - заявил Прядкин журналистам.

Также глава лиги отметил, что окончательное решение об участии "Тамбова" в чемпионате России будет принято 8-9 февраля. Долги клуба на данный момент составляют около 150 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что не только лига, но и другие клубы готовы помочь "Тамбову". Речь идёт о финансовых вливаниях и бесплатной аренде игроков.