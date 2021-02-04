Клубы РПЛ готовы помочь "Тамбову" доиграть сезон

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы финансово помочь испытывающему проблемы "Тамбову". В лиге хотят, чтобы команда доиграла оставшиеся 11 матчей сезона.

Сегодня спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков и президент РПЛ Сергей Прядкин провели совещание по поводу будущего клуба. По словам Дюкова, речь идёт о бесплатной аренде футболистов в тамбовский клуб и финансовых вливаниях со стороны других клубов.

"Лига и клубы стараются сделать все, чтобы "Тамбов" смог доиграть чемпионат. Другие клубы готовы помочь ему, речь идет не только о бесплатной аренде", — сказал Дюков журналистам.

"Тамбов" занимает последнее место в чемпионате России. На данный момент в команде осталось девять футболистов основного состава.