Плющенко отреагировал на публикацию переписки Загитовой и Рудковской

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на вчерашний шаг команды Этери Тутберидзе. Олимпийский чемпион отметил, что не понимает, зачем была опубликована переписка Алины Загитовой и его жены Яны Рудковской.

"Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия!!!", — написал в Instagram Плющенко.

Переписка Загитовой и Рудковской

Во вторник в Instagram команды Тутберидзе появились изображения переписки продюсера и жены Плющенко с 18-летней олимпийской чемпионкой.

"Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи", — написала Рудковская. "Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны", — ответила Загитова.

В штабе Тутберидзе считают, что таким образом Плющенко переманивает спортсменов. Ранее в академию "Ангелы Плющенко" перешли Александра Трусова и Алёна Косторная. Во вторник днём олимпийский чемпион заявил, что болельщикам стоит ждать новых громких переходов.