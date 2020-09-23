Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на вчерашний шаг команды Этери Тутберидзе. Олимпийский чемпион отметил, что не понимает, зачем была опубликована переписка Алины Загитовой и его жены Яны Рудковской.
"Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия!!!", — написал в Instagram Плющенко.
Во вторник в Instagram команды Тутберидзе появились изображения переписки продюсера и жены Плющенко с 18-летней олимпийской чемпионкой.
"Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждет, и я тоже. Мы в ноябре открываем каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи", — написала Рудковская.
"Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны", — ответила Загитова.
В штабе Тутберидзе считают, что таким образом Плющенко переманивает спортсменов. Ранее в академию "Ангелы Плющенко" перешли Александра Трусова и Алёна Косторная. Во вторник днём олимпийский чемпион заявил, что болельщикам стоит ждать новых громких переходов.
Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая от лица ОДКБ на Генассамблее ООН, заявил, что мир "устал от разъединительных линий".