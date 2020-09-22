Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что в скором времени в его академию перейдут новые спортсмены. Ранее из-за ухода Алёны Косторной и Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в этом виде спорта произошёл крупный скандал.
"Возможно, разговоры (о переходе Косторной и Трусовой) пошли из-за того, что я в одном интервью обещал сенсации. И сейчас могу сказать, что нас ждут сенсации. Ждите новые переходы в мою академию", — заявил Плющенко в интервью на телеканале "Россия 24".
Также олимпийский чемпион рассказал о переходе Алёны Костороной. По его словам, чемпионка Европы сначала обратилась к Сергею Розанову, который ранее также работал в школе Тутберидзе.
"Косторная позвонила Сергею Розанову и сказала, что хочет выступать за "Ангелы Плющенко". Сергей сразу позвонил мне, а я ответил, что по этому поводу можно разговаривать. Вот так всё и случилось", — заявил Плющенко.
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