Армянский спортсмен установил два мировых рекорда

Спортсмен из Армении Юрий Сакунц установил два очередных своих рекорда, уникальных для страны и мира. Один рекорд - сложные отжимания, второй — разорвал 10 игральных колод, стоя со сведенными за спиной руками.