Спортсмен из Армении Юрий Сакунц установил два очередных своих рекорда, уникальных для страны и мира. Один рекорд - сложные отжимания, второй — разорвал 10 игральных колод, стоя со сведенными за спиной руками.
"Меня воодушевили болельщики. Благодаря им все получилось. А вообще об этом рекорде я задумался, когда увидел российского атлета Виктора Блуда. Только он выполнил трюк всего дважды, это в пять раз меньше, чем я", — указал спортсмен.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.