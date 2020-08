Футболисты "Барселоны" были встречены оглушительным свистом после прилёта в Каталонию. 14 августа команда потерпела сокрушительное поражение от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов - 2:8.

Barcelona did not receive a warm welcome back from fans after their 8-2 mauling by Bayern Munich pic.twitter.com/g0bmFPzQQz