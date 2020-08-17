Фанаты "Барселоны" освистали команду в Каталонии

Футболисты "Барселоны" были встречены оглушительным свистом после прилёта в Каталонию. 14 августа команда потерпела сокрушительное поражение от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов - 2:8.

Barcelona did not receive a warm welcome back from fans after their 8-2 mauling by Bayern Munich pic.twitter.com/g0bmFPzQQz — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 17, 2020

После игры президент "Барсы" объявил об увольнении Кике Сетьена. Официально это пока не подтверждено. Ожидается, что новым наставником станет тренер сборной Голландии Рональд Куман.

Также после поражения усилились слухи об уходе из команды Лионеля Месси. У футболиста на руках есть предложение от "Интера". Якобы нападающий даже купил в Милане пентхаус.

У аргентинца контракт с "Барселоной" до конца сезона-2020/21. Ранее "Правда.Ру" сообщала про три варианта продолжения карьеры Месси.