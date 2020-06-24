Вагнер Лав рассказал о срыве перехода в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав объяснил, почему не состоялся его переход в ЦСКА. По словам футболиста, причина не в деньгах, как могли подумать многие.

Ранее Вагнер Лав объявил о переходе в "Кайрат". Контракт футболиста рассчитан на шесть месяцев.

"Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду", — заявил Лав.

Бразилец отметил, что причины срыва перехода ему неизвестны. Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА и допускает, что после контракта с "Кайратом" всё же подпишет соглашение с армейцами.