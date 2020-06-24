Бразильский нападающий Вагнер Лав объяснил, почему не состоялся его переход в ЦСКА. По словам футболиста, причина не в деньгах, как могли подумать многие.
Ранее Вагнер Лав объявил о переходе в "Кайрат". Контракт футболиста рассчитан на шесть месяцев.
"Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, Богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду", — заявил Лав.
Бразилец отметил, что причины срыва перехода ему неизвестны. Вагнер мечтает завершить карьеру в ЦСКА и допускает, что после контракта с "Кайратом" всё же подпишет соглашение с армейцами.
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