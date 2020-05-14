Испанский гонщик Карло Сайнс-младший в сезоне-2021 станет пилотом "Феррари". Команда объявила о подписании контракта с испанцем, который рассчитан на два года.
Сайнс заменит в команде Себастьяна Феттеля. Немец отказался продлевать своё соглашение с итальянской конюшней.
"Я счастлив и рад за будущее в "Феррари". Но у меня ещё очень важный год в "Макларен", — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о "Макларен" на 2021 год подписал Даниэля Риккардо.
Испанец выступает в "Формуле-1" с сезона-2015. Он представлял следующие команды:
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