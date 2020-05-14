Риккардо перешёл из "Рено" в "Макларен"

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо продолжит карьеру в "Макларене". Соглашение рассчитано на несколько лет и начнёт действовать в 2021 году, сообщает пресс-служба команды.
Риккардо заменит в "Макларене" Карлоса Сайнса. Его партнёром по команде станет британец Ландо Норрис.
"Риккардо поможет нам вернуться на вершину. Он и Норрис будут помогать команде расти. Сайнсу мы желаем удачи в дальнейшем", — заявил глава "Макларена" Андреас Зайдль.
Даниэль выступает в "Формуле-1" с 2012 года. Он выступал за три разные команды:
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