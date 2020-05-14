Риккардо перешёл из "Рено" в "Макларен"

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо продолжит карьеру в "Макларене". Соглашение рассчитано на несколько лет и начнёт действовать в 2021 году, сообщает пресс-служба команды.

Риккардо заменит в "Макларене" Карлоса Сайнса. Его партнёром по команде станет британец Ландо Норрис.

"Риккардо поможет нам вернуться на вершину. Он и Норрис будут помогать команде расти. Сайнсу мы желаем удачи в дальнейшем", — заявил глава "Макларена" Андреас Зайдль.

Карьера Риккардо

Даниэль выступает в "Формуле-1" с 2012 года. Он выступал за три разные команды: