Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию. Состязания проходят в Красноярске. Второе место заполучила Алена Касторная, третье место заняла Александра Трусова.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию и извинилась перед болельщиками. Позже она пояснила, что была вынуждена сойти с дистанции из-за сломанных ботинок от коньков.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.