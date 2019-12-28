Анна Щербакова победила на чемпионате России по фигурному катанию

Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию. Состязания проходят в Красноярске. Второе место заполучила Алена Касторная, третье место заняла Александра Трусова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию и извинилась перед болельщиками. Позже она пояснила, что была вынуждена сойти с дистанции из-за сломанных ботинок от коньков.