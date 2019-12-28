Медведева пояснила, почему снялась с чемпионата России

Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему отказалась участвовать в чемпионате России. По ее словам, главная причина отказа - ботинки от коньков, которые сломались во время тренировки.

Медведева находилась на пятой позиции, заработав 71,08 балла.