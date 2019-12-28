Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему отказалась участвовать в чемпионате России. По ее словам, главная причина отказа - ботинки от коньков, которые сломались во время тренировки.
Медведева находилась на пятой позиции, заработав 71,08 балла.
"Никто не предвидел эту ситуацию, но такое случается, это не катастрофа в повседневной жизни, но не за один день до начала соревнований. Это огромная проблема и неудача", - пояснила Медведева.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.