На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у мужчин. Турнир в четверг стартовал в Красноярске.
Короткую программу у мужчин выиграл Макар Игнатов, который набрал 88,88 балла. В своем прокате он сделал два четверных прыжка.
Второе место занял Андрей Мозалёв, который набрал 88,34 б. На третьей строчке Петр Гуменник с результатом 88,06.
Более 80 баллов также набрали Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Антон Шулепов, Даниил Самсонов и Александр Самарин. Всего на лёд вышли 17 фигуристов.
Произвольную программу мужчины покажут 27 декабря.
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.