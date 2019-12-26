Фигурист Игнатов победил в короткой программе на чемпионате России

На чемпионате России по фигурному катанию завершилась короткая программа у мужчин. Турнир в четверг стартовал в Красноярске.

Короткую программу у мужчин выиграл Макар Игнатов, который набрал 88,88 балла. В своем прокате он сделал два четверных прыжка.

Второе место занял Андрей Мозалёв, который набрал 88,34 б. На третьей строчке Петр Гуменник с результатом 88,06.

Более 80 баллов также набрали Дмитрий Алиев, Андрей Лазукин, Антон Шулепов, Даниил Самсонов и Александр Самарин. Всего на лёд вышли 17 фигуристов.

Произвольную программу мужчины покажут 27 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины, короткая программа:

Макар Игнатов - 88,88. Андрей Мозалёв - 88,34. Пётр Гуменник - 88,06. Дмитрий Алиев - 87,35. Андрей Лазукин - 85,56. Антон Шулепов - 81,17. Даниил Самсонов - 80,88. Александр Самарин - 80,68. Сергей Воронов - 79,61. Леонид Свириденко - 78,61. Андрей Зубер - 78,03. Илья Яблоков - 75,86. Артур Даниелян - 75,72. Егор Мурашов - 75,00. Владислав Катичев - 69,31. Глеб Лутфуллин - 64,74. Владимир Самойлов - 61,43.

Чемпионат России по фигурному катанию: расписание, результаты, новости