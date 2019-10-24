Василевский сделал суперсэйв и стал первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский стал первой звездой дня в НХЛ. На последней секунде матча регулярного чемпионата против "Питтсбурга" он смог зафиксировать шайбу в ловушке, не допустив тем самым овертайма.



Суперсэйв Василевского.

"Тампа" победила в этой игре со счетом 3:2. Всего Василевский отразил 37 бросков из 39. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев набрали по 1 очку в этой встрече.

"Тампа", выигравшая прошлую "регулярку" с рекордом, на старте нового сезона занимает седьмое место в конференции. Рекордсмен Кучеров пока занимает место в пятом десятке бомбардиров, набрав 9 очков.

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