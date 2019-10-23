"Спартак-2" забил 7 голов "Факелу" в матче ФНЛ

"Спартак-2" в матче 19-го тура ФНЛ обыграл воронежский "Факел" со счетом 7:2. По три мяча в этой игре забили Сильванус Нимели и Солтмурад Бакаев. Еще один гол в составе красно-белых в активе Максима Глушенкова.

Красно-белые набрали 20 очков в первом круге турнира и занимают 13 место. Команда забила 31 гол, но пропустила 32.

"Ротор" занимает последнее место в таблице. Команда набрала 12 очков.

Читайте также:

12-летняя фигуристка Самоделкина сделала каскад с тройным акселем

Полиция опубликовала видео из камеры погибшего футболиста Вшивкова

Шубенков выиграл золото Всемирных военных игр