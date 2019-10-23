"Спартак-2" забил 7 голов "Факелу" в матче ФНЛ

"Спартак-2" в матче 19-го тура ФНЛ обыграл воронежский "Факел" со счетом 7:2. По три мяча в этой игре забили Сильванус Нимели и Солтмурад Бакаев. Еще один гол в составе красно-белых в активе Максима Глушенкова.
Красно-белые набрали 20 очков в первом круге турнира и занимают 13 место. Команда забила 31 гол, но пропустила 32.
"Ротор" занимает последнее место в таблице. Команда набрала 12 очков.
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