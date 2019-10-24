Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

"Зенит" в 3-м туре Лиги чемпионов уступил на выезде немецкому "Лейпцигу" (1:2). Португальская "Бенфика" обыграла французский "Лион" (2:1). Эти результаты позволили Португалии обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Теперь португальцы занимают шестое место с коэффициентом 43,849. Россия идет седьмой с рейтингом 43,549. Чтобы вернуть позицию, нашим клубам в четверг необходимо набрать на 2 очка больше.

Сегодня ЦСКА в рамках Лиги Европы сыграет с венгерским "Ференцварошем" на своем поле. "Краснодар" будет выступать на выезде у турецкого "Трабзонспора".

У португальских команд запланированы такие матчи:

"Порту" - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия),

"Спортинг" - "Русенборг" (Норвегия),

"Бешикташ" (Турция) - "Брага",

"Арсенал" (Англия) - "Гимарайнш".

Напомним, шестое место в таблице коэффициентов УЕФА дает право заявить одну дополнительную команду в групповой этап Лиги чемпионов.

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