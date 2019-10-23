Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Бывший министр спорта Украины Игорь Жданов стал членом совета учредителей ВАДА. Украинец выиграл выборы у турецкого министра Мехмета Мухаррема Касапоглу. Турецкая сторона подала протест на нарушения во время выборов, но он был отклонен.

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА. Экс-министр пообещал бороться за права чистых спортсменов, а также отлучить от спорта Россию.

"На этой позиции я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы", - написал Жданов в Facebook.

Отметим, Жданов был министром во время президентского срока Петра Порошенко. Он стал инициатором нескольких бойкотов украинскими спортсменами соревнований в России.

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