Боксер Гвоздик выписан из больницы после нокаута от Бетербиева

Украинского боксера Александра Гвоздика выписали из больницы, куда он был доставлен после нокаута в бою с Артуром Бетербиевым. В субботу россиянин трижды отправил своего соперника в нокдаун в десятом раунде. Судья остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Тренер Гвоздика Тедди Атлас в комментарии ESPN сообщил, что у боксера нет серьезных травм. Украинца оставили в госпитале, чтобы провести дополнительное обследование.

Врачи выявили у Гвоздика незначительное сотрясение мозга от ударов в затылок. Команда боксера убедилась, что все в порядке, и забрала его домой.

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