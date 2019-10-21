Защитник "Вашингтона" Радко Гудас в матче регулярного чемпионат НХЛ против "Чикаго" (5:3) полез в драку с Коннором Мерфи. Причиной конфликта стало то, что хоккеист "Блэкхокс" за несколько секунд до этого совершил грязный прием против Александра Овечкина.
Гудас уложил своего оппонента на лед и несколько раз врезал ему в ухо. Мордобой прекратили судьи.
Овечкин в этой игре забросил 1 шайбу. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по результативной передаче. "Кэпиталз" одержали третью победу подряд.
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.