Защитник "Вашингтона" влез в драку, заступившись за Овечкина

Защитник "Вашингтона" Радко Гудас в матче регулярного чемпионат НХЛ против "Чикаго" (5:3) полез в драку с Коннором Мерфи. Причиной конфликта стало то, что хоккеист "Блэкхокс" за несколько секунд до этого совершил грязный прием против Александра Овечкина.



Драка в НХЛ.

Гудас уложил своего оппонента на лед и несколько раз врезал ему в ухо. Мордобой прекратили судьи.

Овечкин в этой игре забросил 1 шайбу. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по результативной передаче. "Кэпиталз" одержали третью победу подряд.