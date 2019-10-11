Газзаев прокомментировал возможный переход из Госдумы в футбол

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в футбол. Ранее СМИ сообщили, что экс-тренер сборной России разочаровался в работе в парламенте и хотел бы возглавить московское "Динамо".

Газзаев сделал заявление в "Спорт-Эксрпесс". Он сделал акцент на том, что всю жизнь посвятил футболу. В 1966 году Газзаев поступил в школу "Спартака" из Орджоникидзе (сейчас - Владикавказ). Затем выступал за клуб на взрослом уровне. Также игра в составе СКА (Ростов-на-Дону), Локомотива (Москва), "Динамо" (Москва), "Динамо" (Тбилиси) и сборной СССР. Карьеру он закончил в 1986, после чего перешел на тренерскую работу. Последним клубом Газзаева была "Алания" в 2013 году.

Также Валерий Георгиевич подчеркнул, что заниматься государственными делами для него большая честь.

"Как депутат я регулярно в конце каждого месяца совершаю поездки по стране, в особенности на Северный Кавказ - в регион, от которого был избран, много общаюсь с людьми, чтобы понимать их насущные проблемы и способствовать их решению. Задача депутатов Госдумы - контролировать исполнение законов, помогать избирателям, задавать острые вопросы федеральным и региональным властям. И для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны", - заявил Газзаев.

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