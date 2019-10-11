Тайфун в Японии помешал проведению субботних гонок Формулы-1

Субботние заезды Формулы-1 на Гран-при Японии отменены из-за тайфуна "Хагибис", надвигающегося на Токио. В этот день на автодрому "Судзука" должны были состояться третья практика и квалификация гонки.

Третья практика не состоится. Квалифкация назначена на 10.00 по местному времени (4.00 в московской области). Сама гонка должна начаться в 14.00 (8.00 мск). В том случае, если квалификацию так и не получится провести, стартовая решетки гонки будет сформирована по результатам второй свободной практики.

В таком случае первую линию займут пилоты "Мерседеса" Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в заездах показал 12-й результат.

Тайфун "Хагибис" идет на Японию с юго-востока и на выходных может обрушиться на побережье, затронув Токио. Авиакомпании уже сейчас объявили об отменен более 800 рейсов, железнодорожные компании одна за другой сообщают об остановке движения в субботу, перекрываются участки автодорог у побережья, столичные школы отменили занятия в субботу.

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