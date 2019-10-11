"Зенит" вслед за Малкомом может надолго лишиться Мамманы

"Зенит" разъяснил ситуацию с травмой футболиста Эмануэля Мамманы. Защитник получил повреждение в игре 12-го тура чемпионата России против "Урала". На 12-й минуте игры он столкнулся с нападающим Павлом Погребняком.

Питерский клуб сообщает, что футболист может пропустить до 8 месяцев. У него выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки. Футболист повредил левую ногу. В скором времени Маммана отправится в европейскую клинику, где пройдет углубленное исследование. Футболисту может понадобиться операция.

Маммана перешел в "Зенит" летом 2017 года. Игрок провел 40 матчей в составе команды.

Ранее стало известно, что "Зенит" на длительный срок потерял нападающего Малкома. Футболист получил травму и выбыл как минимум до конца года.

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