Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира АТР в Шанхае обыграл итальянца Фабио Фоньини. Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась в двух сетах - 6:3, 7:6.
В полуфинале Медведев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) - Стефанос Циципас (Греция). Россиянин занимает четвертое место в рейтинге АТР и является третьим сеянным на турнире.
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