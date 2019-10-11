Черчесов резко ответил на вопрос журналиста после игры с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поскандалил с одним из журналистов на пресс-конференции после игры против Шотландии. Специалист резко ответил на вопрос о Московской канатной дороге.

"Сборная становится ближе к болельщикам. Сегодня фанаты могли добраться на футбол по канатной дороге. Сборная не хотела бы так приехать?" - задал свой вопрос журналист.

"Вас случайно не Остап зовут? Потому что Остапа иногда несет. Вас сегодня понесло. Идея неплохая, но не для нас", - ответил Черчесов.

Сборная России победила Шотландию со счетом 4:0 в "Лужнках". Команда практически вышла на Евро-2020. Чтобы оформить путевку, россиянам достаточно не проиграть Кипру на выезде.

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