Дзюба записал обращение к болельщикам после разгрома Шотландии

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам команды после матча против Шотландии, который завершился победой россиян со счетом 4:0. Форвард поблагодарил фанатов за поддержку и полные трибуны "Лужников".



Обращение Артема Дзюбы к болельщикам.

Россияне набрали 18 очков в семи матчах. Команда одержала шестую победу подряд. Если сборная в воскресенье не проиграет на выезде Кипру, то оформит досрочный выход на Евро-2020.

"Бессонная ночь, не уснуть, и хотел бы вас всех поблагодарить за ваши эмоции, за вашу любовь, за то, что поддерживаете нас так рьяно. И полный стадион "Лужники" дорогого стоит. Мы это очень ценим, для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы и такой игры", — заявил Дзюба.

Также Дзюба отметил, что дорожит вниманием болельщиков. По мнению футболиста, команда и фанаты были единым целым вечером в четверг.

"Если страна гордится нами, нам это безумно дорого. Мы это ценим и будем ценить. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга. До свидания. Хорошего дня", — сказал Дзюба.

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