Волейболисты сборной России победили Италию на Кубке мира

Волейболисты сборной России одержали победу над Италией в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в четырех сетах - 13:25, 27:25, 28:26, 25:12.

Сборная России одержала четвертую победу на турнире при четырех поражениях. Ранее команда обыграла Египет (3:1), Иран (3:1) и Канаду (3:2), а уступила Японии (1:3), Польше (1:3), Австралии (2:3) и Бразилии (0:3).

Россия занимает пятое место с 12-ю очками. Лидирует со стопроцентным результатом Бразилия (24 очка). Второй идет Польша (21), третьими - США (16).

Следующий матч на турнире россияне проведут 13 октября. Команда сыграет с Аргентиной.

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