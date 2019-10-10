Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о том, сколько союз потратил на развитие футбола в России. Организация с 2004 года выделила 800 млн евро. Средства были направлены на программу под названием "Хет-трик".
"Только российский футбол с 2004 года, с момента создания программы "Хет-трик", получил около €800 млн, и это только от УЕФА", - заявил Чеферин во время форума "Россия - спортивная держава".
Форум "Россия - спортивная держава" проходит впервые, заседание состоялось в Нижнем Новгороде. Участие в нем, кроме Чеферина, принял Владимир Путин.
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