Косторная сделала два тройных акселя перед турниром в Финляндии

Российская фигуристка Алека Косторная на тренировке перед Finlandia Trophу выполнила два тройных акселя, который считается самым сложным прыжком. Один прыжок был одиночным, второй - в каскаде с двойным тулупом.
Ранее победительница юниорского Гран-при не исполняла прыжок на официальных стартах. Турнир серии "Челленджер" пройдет с 11 по 13 октября. Кроме Косторной, участие на соревнованиях Эспоо примет Елизавета Туктамышева.
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