Матч Россия - Польша под угрозой срыва из-за аварийной посадки АН-12

Матч между молодежными сборными России и Польши, который 11 октября должен состояться в Екатеринбурге, находится под угрозой срыва. Причина в том, что самолет с польской командой не может приземлиться в аэропорте "Кольцово", сообщает e1.ru.

"Боинг" с польской "молодежкой" может приземлиться в Перми, Челябинске или Тюмени. Проблемы с посадкой в Екатеринбурге связаны с тем, что там сегодня аварийно сел самолет АН-12 вооруженных сил России. На борту самолета находилось 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров). Никто из них не пострадал.

Матч отборочного турнира Евро-2021 между молодежными сборными России и Польши должен состояться в Екатеринбурге 11 октября. Начало запланировано в 17.00 по московскому времени.

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