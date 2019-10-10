Представители ВАДА встретятся с россиянами через две недели

Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и чиновники минспорта РФ встретятся 23 октября. Во время заседания будет обсуждаться вопрос несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории, сообщает ТАСС.
Ранее ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА. 8 октября министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес агентства направлены объяснения по всем вопросам, связанным с базой данных.
Также в СМИ появилась информация о том, что из-за очередного допингового скандала ВАДА может лишить Россию права участия в двух Олимпиадах.
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