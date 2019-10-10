Неймар потребовал особого отношения к себе в сборной

Нападающий сборной Бразилии Неймар потребовал особых условий для себя в команде. Сегодня футболист может провести 100-й матч в составе команды, если выйдет на поле в товарищеском поединке с Сенегалом.

"Я выступаю за сборную 10 лет и все эти годы был важным футболистом, вел партнеров за собой. Никогда не прятался и хорошо играл за сборную. Когда футболист играет хорошо, к нему можно относиться иначе. В "Барсе" к Месси относятся особенно, и он это заслужил", - приводит Marca слова Неймара.

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