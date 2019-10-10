Российский боец смешанных боевых искусств Александр Емельяненко заявил, что на самом деле получил тюремный срок не за изнасилование.
В интервью Sport24 38-летний спортсмен заявил, что "было очень много людей", которым якобы было выгодно, чтобы он оказался за решеткой.
Напомним, что Александр, родной брат знаменитого Федора Емельяненко, освободился из мест лишения свободы в ноябре 2016 года.
Правда о том, почему он оказался в тюрьме, "сумасшедшая", отметил Александр Емельяненко. В интервью Sport24 боец пообещал когда-нибудь рассказать о том, почему на самом деле он оказался за решеткой, и что за люди были в этом замешаны.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.