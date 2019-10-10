Мужчина, схвативший футболистку за грудь, объяснил свой поступок

Мужчина из Мексики, которого обвинили в домогательствах к футболистке Софии Уэрте, рассказал о том, как случился инцидент после матча женских команд "Тигрес" - "Хьюстон". Дэвид обратился к болельщикам через соцсети и заявил, что положил руку на грудь спортсменке не специально.

Мексиканский клуб пообещал отстранить Дэвида от посещения матчей. Мужчина попытался связаться с руководством, но у него этого не получилось.

"Я не видел, где оказалась моя рука во время селфи. Просто хотел сфотографироваться с футболисткой. Я был на стадионе с детьми и просто смотрел в телефон. Я же семейный человек и не хотел бы, чтобы такое произошло с моей дочерью.

Моим близким пишут гадости в соцсетях. Люди уже узнали мой номер телефона и теперь мне угрожают в WhatsApp", - приводит слова Дэвида Mediotempo.

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