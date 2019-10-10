Аргентинская футболистка забила гол в стиле Марадоны

Аргентинская футболистка Люсия Гиньясу стала героиней соцсетей, забив красивый гол в ворота соперника. Ее мяч сравнили с владением бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны.



Гол в стиле Марадоны.

"Химнасия", за которую играет Люсия, победила со счетом 1:0. Девушка обыграла пятерых футболистов и пробила мимо голкипера.

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