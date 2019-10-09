Журналистка, которую просили показать грудь, прокомментировала инцидент

Журналистка Дилетта Леотта прокомментировала эпизод матча "Наполи", во время которого фанаты клуба попросили ее показать грудь. Девушка призналась, что не обиделась на болельщиков любимой команды.



Журналистку попросили показать грудь

Вместе с тем, Леотта не ожидала, что эта история станет настолько популярной. О девушке написали не только итальянские СМИ, но и пресса из других стран.

"Это была просто шутка болельщиков, а моя реакция - это ирония в том моменте. Иногда мне кажется, что любое мое действие становится вирусным. Поэтому я не удивилась реакции, но не ожидала, что история станет настолько популярной", - заявила Леотта в интервью The Sun.

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