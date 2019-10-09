Журналистка Дилетта Леотта прокомментировала эпизод матча "Наполи", во время которого фанаты клуба попросили ее показать грудь. Девушка призналась, что не обиделась на болельщиков любимой команды.
Вместе с тем, Леотта не ожидала, что эта история станет настолько популярной. О девушке написали не только итальянские СМИ, но и пресса из других стран.
"Это была просто шутка болельщиков, а моя реакция - это ирония в том моменте. Иногда мне кажется, что любое мое действие становится вирусным. Поэтому я не удивилась реакции, но не ожидала, что история станет настолько популярной", - заявила Леотта в интервью The Sun.
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