Кузнецов вернулся заброшенной шайбой, но "Вашингтон" проиграл "Далласу"

"Даллас" победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Героем встречи стал форвард "Старз" Александр Радулов, который забросил шайбу в основное время и отдал передачу на Тайлера Сегина в дополнительное.



Видеообзор матча регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" - "Даллас".

На лед в этой игре вернулся Евгений Кузнецов. Россиянин отбыл дисквалификацию за употребление кокаина. Положительный тест он сдал во время чемпионата мира-2019.

Форвард забросил шайбу, открыв счет в этой встрече. В активе Александра Овечкина результативная передача.

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