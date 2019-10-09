Кузнецов вернулся заброшенной шайбой, но "Вашингтон" проиграл "Далласу"

"Даллас" победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Героем встречи стал форвард "Старз" Александр Радулов, который забросил шайбу в основное время и отдал передачу на Тайлера Сегина в дополнительное.
На лед в этой игре вернулся Евгений Кузнецов. Россиянин отбыл дисквалификацию за употребление кокаина. Положительный тест он сдал во время чемпионата мира-2019.
Форвард забросил шайбу, открыв счет в этой встрече. В активе Александра Овечкина результативная передача.
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