Овечкин пожелал Путину оставаться на посту президента как можно дольше

Хоккеист сборной России Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с днем рождения. Сегодня президент празднует свое 67-летие. Спортсмен опубликовал сообщение в Instagram организации Putin Team.

Овечкин отметил, что Путин является примером для миллионов людей. По словам хоккеиста, глава государства всегда помогает слабому стать сильнее и имеет сильную команду единомышленников.

"Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране", - написал Овечкин.

Putin Team была создана перед выборами президента РФ 2018 года. Организация, в которую входя известные личности, в том числе и Овечкин, поддержала кандидатуру Путина.

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