Овечкин сделал первый бросок в бейсбольном матче

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин побывал гостем на матче MLB между "Вашингтон Нэшнлс" и "Лос-Анджелес Доджерс". Россиянин поздоровался с бейсболистами, после чего вышел на поле и сделал бросок отбивающему Адаму Итону.



Овечкин сделал первый бросок в бейсбольном матче

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В составе "Вашингтона" он провел более 1000 игр, в которых набрал более 1200 очков. Он является лучшим российским бомбардиром в истории лиги.

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