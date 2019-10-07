Кирилл Капризов рассказал об отношениях с Алиной Загитовой

Хоккеист Кирилл Капризов прокомментировал слухи об отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой. В СМИ неоднократно сообщалось о том, что спортсмены начали встречаться во время Олимпиады-2018.

Капризов рассказал, что общается с Алиной, но у них нет отношений. По словам хоккеиста, историю про Загитову выдумали журналисты.

"Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу.

За Медведеву или за Загитову? Ну, за Алину, я ее все-таки лично знаю", - приводит Sport24 слова Загитовой.

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