Футболист Фернандеш назвал гречку своей любимой едой в России

Футболист "Краснодара" Мануэл Фернандеш признался, что ему больше всего в России нравится гречка. Португалец живет в России с 2014 года.
Фернандеш в том году перешел в "Локомотив" из "Бешикташа". За столичную команду он провел 103 матча, в которых забил 25 мячей. В 2019 году он подписал контракт с "Краснодаром".
"В России я открыл для себя гречневую кашу, теперь она всегда входит в мой рацион. Даже когда я нахожусь в других странах", - заявил игрок.
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