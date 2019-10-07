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Футболист Фернандеш назвал гречку своей любимой едой в России

Спорт » Командные виды » Футбол print

Футболист "Краснодара" Мануэл Фернандеш признался, что ему больше всего в России нравится гречка. Португалец живет в России с 2014 года.

Фернандеш в том году перешел в "Локомотив" из "Бешикташа". За столичную команду он провел 103 матча, в которых забил 25 мячей. В 2019 году он подписал контракт с "Краснодаром". 

"В России я открыл для себя гречневую кашу, теперь она всегда входит в мой рацион. Даже когда я нахожусь в других странах", - заявил игрок.

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Темы футбол гречка фк локомотив фк краснодар мануэл фернандеш
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