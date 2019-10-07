Американка Моррис номинирована на приз за поздравление Сидоровой

Международный комитет fair play совместно с Международной федерацией легкоатлетичемких федераций (IAAF) назвал номинантов на премию "честной игры". Среди них оказалась американка Сэнди Моррис.
Представительница США попала в число претендентов на приз из-за того, что поздравила россиянку Анжелику Сидорову. Девушки боролись за победу в секторе прыжков в высоту на чемпионате мира-2019. Несмотря на проигрыш россиянке, Моррис нашла в себе силы поприветствовать соперницу.
В список также вошли прыгуны с шестом швед Арман Дюплантис, поляк Петр Лисек и американец Сэм Кендрикс, британская бегунья Дина Эшер-Смит и бегун Браима Дабо из Гвинеи-Бисау.
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