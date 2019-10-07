Федор Емельяненко проведет последний бой в Японии 29 декабря

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко следующий бой проведет бой 29 декабря. Оппонентом россиянина выступит американец Куинтон Джексон, сообщает ТАСС.

Этот бой станет для Емельяненко последним в Японии. На счету Последнего Императора 38 побед и шесть поражений в ММА.

В последнем бою в январе 2019 года Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру.

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