Мамаев передал привет заключенным, с которыми сидел в Бутырке и колонии

Футболист "Ростова" Павел Мамаев передал привет бывшим сокамерникам. Полузащитник провел несколько месяцев СИЗО №2 "Бутырка" и колонии ИК-4 Белгородской области. На свободу он вышел по УДО 17 сентября.

"Передаю привет ребятам, с которыми познакомился в Бутырке и колонии. Желаю их семья терпения. Пусть поддерживают отцов и детей, это важно. Я никогда не забуду теплых отношений, которые сложились с ребятами", - заявил Мамаев в интервью на YouTube-канале своей жены Аланы.

Мамаев был осужден на 17 месяцев по статьям "Хулиганство" и "Побои". 8 октября 2018 года футболист принял участие в двух драках, из-за чего пострадали чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.

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