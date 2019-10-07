Глава ВФЛА прокомментировал высказывания Ласицкене

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал высказывания чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене. Ранее спортсменка заявила, что руководство федерации должно уйти в отставку.
Также Ласицкене раскритиковала Шляхтина за работу организации. По ее мнению, ВФЛА недостаточно делает для поддержки "чистых" спортсменов.
"Я не собираюсь это комментировать. Могу только сказать, что для себя я эту тему считаю закрытой, по ней я уже высказался, а всё остальное - уже история", - заявил Шляхтин.
Ласицкене и Шляхтин не первый раз ругаются в публичной плоскости. Мария периодически призывает руководство ВФЛА уйти в отставку и обвиняет в том, что российские атлеты выступают на международных соревнованиях без флага.
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