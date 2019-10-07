Месси могут запретить въезд в Великобританию после Brexit

Аргентинский футболист Лионель Месси может быть лишен права въезда в Великобританию после выхода страны из Евросоюза. Форвард "Барселоны" получил 21 месяц условного срока за неуплату налогов, что может помешать ему выступать на британских стадионах.

Сейчас Месси въезжает в Великобританию по паспорту Испании. Футболист проживает на Пиренеях с 14-летнего возраста. После Brexit в силу вступят новые правила пересечения британской границы, по которым люди с двойным гражданством не будут считаться представителями ЕС.

В этом случае при наличии даже условного срока граждан стран, не входящих в ЕС, не будут пропускать на территорию Великобритании.

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