Российские футболисты начали подготовку к матчам с Шотландией и Кипром

Футболисты сборной России провели первую тренировку перед матчами отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Занятие прошло на базе в Новогорске.

По сообщению "Чемпионата", тренировка носит восстановительный характер. На занятии присутствуют все футболисты, которые попали в заявку. Всего Станислав Черчесов вызвал 25 игроков.

Россия выступает в группе I отборочного турнира. На счету команды 15 очков. Россияне занимают второе место вслед за Бельгией, которая идет со стопроцентным результатом (18 очков).

10 октября сборная России сыграет против Штландии в "Лужниках". 13 октября команда встретится с Кипром на выезде.

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