Ласицкене за два месяца до победы на ЧМ опасно упала на тренировке

Владас Ласицкас, муж легкоатлетки Марии Ласицкене показал фрагмент тренировки своей жены. За два месяца до чемпионата мира-2019 в Дохе она упала на тренировке.



Падение Марии Ласицкене

В понедельник россиянка выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Катаре. Она показала результат 2,04 м. Ласицкене хотела взять высоту 2,08 и побить собственный рекорд, но не смогла взять планку.

"Два месяца спустя она выиграла третий титул чемпионки мира. Легенда", - написал Владас в Twitter.

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