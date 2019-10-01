Ласицкене за два месяца до победы на ЧМ опасно упала на тренировке

Владас Ласицкас, муж легкоатлетки Марии Ласицкене показал фрагмент тренировки своей жены. За два месяца до чемпионата мира-2019 в Дохе она упала на тренировке.
В понедельник россиянка выиграла соревнования по прыжкам в высоту в Катаре. Она показала результат 2,04 м. Ласицкене хотела взять высоту 2,08 и побить собственный рекорд, но не смогла взять планку.
"Два месяца спустя она выиграла третий титул чемпионки мира. Легенда", - написал Владас в Twitter.
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