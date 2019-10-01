Карреру называют главным претендентом на пост тренера "Крыльев"

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Крылья Советов". Об этом сообщил главный редактор "Р-Спорт" Василий Конов. По его словам, руководство клуба выходило на итальянца с предложением перед игрой 11-го тура против "Тамбова".

Матч "Крылья" выиграли со счетом 2:0, поэтому Миодраг Божович остался тренером команды. После 11 туров самарцы занимают 12-е место в таблице.

Вместе с тем, руководители "Крыльев" отрицают факт переговоров. Гендиректор клуба Виталий Шашков в интервью "Чемпионату" сообщил, что клуб надеется только на Божовича.

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